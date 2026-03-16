Magdalena Fręch - McCartney Kessler. Kiedy mecz? O której godzinie?

Czas na kolejny turniej w USA. Po tym, jak poznaliśmy końcowe rozstrzygnięcia w Indian Wells, tym razem tenisiści i tenisistki zaprezentują swoje umiejętności w Miami.

Pierwszą rywalką Fręch w Miami będzie faworytka lokalnej publiczności, Amerykanka McCartney Kessler.

Do tej pory Fręch i Kessler nie miały okazji ze sobą rywalizować. Która z tenisistek wygra pierwsze bezpośrednie starcie?

Mistrzowskiego tytułu w Miami wśród panów broni Czech Jakub Mensik, natomiast wśród tenisistek Białorusinka Aryna Sabalenka.

W 2021 roku najlepszy w turnieju ATP w Miami był Hubert Hurkacz, a rok później WTA w Miami wygrała Iga Świątek. W 2012 roku wśród tenisistek triumfowała także Agnieszka Radwańska.

Fręch - Kessler. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Fręch - Kessler? O której godzinie Fręch - Kessler w Miami? Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy swój mecz w Miami rozegra Fręch. Gdy tylko organizatorzy podadzą dokładny termin, poinformujemy o tym w tekście.

