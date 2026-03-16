Napastnik reprezentacji Polski kontuzjowany! Nie zagra w barażach

W sobotę 14 marca Adam Buksa znalazł się w kadrze meczowej Udinese na spotkanie z Juventusem. Ostatecznie jednak 29-latka zabrakło nawet na ławce rezerwowych.

ZOBACZ TAKŻE: Boniek motywuje piłkarzy Zawiszy. Oto, co im obiecał za triumf w Pucharze Polski

Jak się można było spodziewać, sytuacja została spowodowana problemami zdrowotnymi napastnika. Te są na tyle poważne, że nazwiska Buksy na pewno zabraknie wśród powołanych do reprezentacji Polski na mecze barażowe w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026.

"Adam Buksa doznał zerwania mięśnia płaszczkowatego łydki lewej nogi. Zawodnik rozpoczął rehabilitację i będzie poddawany cotygodniowym badaniom. Do gry wróci po przerwie na mecze reprezentacji" - poinformował klub Polaka.

Buksę czeka zatem kilkutygodniowa przerwa. Nasza drużyna narodowa półfinałowe spotkanie w barażach rozegra natomiast 26 marca w Warszawie, a jej przeciwnikiem będzie Albania.

jc, Polsat Sport