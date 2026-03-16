Neymar skreślony! Ancelotti podjął ostateczną decyzję

34-letni piłkarz opuścił w zeszłym tygodniu z powodu przewlekłego zmęczenia mięśni mecz Santosu z Mirassol w mistrzostwach Brazylii, na który wybierał się Ancelotti w poszukiwaniu kandydatów do kadry na mistrzostwa świata.

Według agencji Reuters, która powołuje się na źródła zbliżone do Brazylijskiej Federacji Piłkarskiej (CBF), absencja Neymara spotkała się z zaskoczeniem i frustracją ze strony CBF i Ancelottiego.

- Neymar może pojechać na mundial, jeśli będzie w stu procentach sprawny. Musi trenować i grać – powtórzył w poniedziałek Ancelotti po ogłoszeniu składu.

Włoski szkoleniowiec już wcześniej dał do zrozumienia, że wybierze na mistrzostwa świata tylko zawodników w pełni sprawnych, którzy będą w stanie sprostać wysokim wymaganiom fizycznym.

Neymar, najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii z 79 golami (o dwa więcej niż Pele), nie grał w barwach narodowych od października 2023, kiedy uległ kontuzji kolana. Od powrotu do rodzinnego klubu Santos z Arabii Saudyjskiej w styczniu 2025 roku pokazywał przebłyski dawnej formy, ale ma problemy z regularną grą w meczach.

U szczytu kariery Neymar był gwiazdą Barcelony. Z niej w 2017 roku przeniósł się do Paris Saint-Germain za 222 miliony euro, co nadal pozostaje rekordową kwotą.

Ancelotti ma ogłosić skład reprezentacji Brazylii na mistrzostwa świata w maju. Turniej odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku od 11 czerwca do 19 lipca.