PlusLiga: Cuprum Stilon Gorzów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Transmisja TV i stream online

Cuprum Stilon Gorzów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to starcie 23. kolejki PlusLigi. Sytuacja obu zespołów w tabeli rozgrywek ligowych nieco się różni.

Wyżej w zestawieniu znajduje się ekipa przyjezdnych. Kędzierzynianie rywalizują o udział w fazie play-off. Obecnie plasują się na dziewiątej lokacie, jednak mają w dorobku tyle samo punktów, co ósmy Energa Trefl Gdańsk - 36.

Gospodarze wtorkowej potyczki przez dużą część sezonu walczyli o uniknięcie spadku. Ta sztuka im się udała, bowiem już na pewno na ostatniej pozycji sklasyfikowana zostanie Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Lublinianie natomiast zajmują aktualnie 12. lokatę z 24 "oczkami" na swoim koncie.

Ekipy Cuprum i ZAKSA mierzyły się już w tym sezonie PlusLigi. 7 grudnia ubiegłego roku lepsi na własnym terenie okazali się siatkarze z Kędzierzyna-Koźla, którzy triumfowali w czterech partiach. Jak będzie tym razem?

Transmisja meczu Cuprum Stilon Gorzów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek we wtorek 17 marca o godzinie 17:30.

