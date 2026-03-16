Polak trenerem potęgi? Rozmowy trwają!

Po zakończeniu trwającego sezonu w skokach narciarskich Stefan Horngacher przestanie pełnić funkcję trenera reprezentacji Niemiec. Od kilku tygodni wiele mówi się o potencjalnym nazwisku, które zastąpi Austriaka.

Głównym kandydatem ma być Polak - Grzegorz Sobczyk. Sam zainteresowany odniósł się do spekulacji w rozmowie z "WP SportoweFakty".

- Rozmowy ciągle trwają. Nie jest tak, że się o tym nie rozmawia. Wszelkie decyzje, jak to wszystko poukładać, zapadną jednak na ostatnią chwilę - przyznał.

Sobczyk aktualnie pełni funkcję szkoleniowca bułgarskiej kadry. Pod jego skrzydłami znajduje się Władimir Zografski, który w tym sezonie pierwszy raz w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata, zajmując trzecie miejsce w Lahti.

Dodajmy również, że bułgarska kadra współpracuje obecnie z Niemcami. W przeszłości Sobczyk również miał związek z Horngacherem. Był bowiem jego asystentem, gdy ten prowadził polskich skoczków.

jc, Polsat Sport