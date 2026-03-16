Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Polsat SiatCast to nasza wtorkowa propozycja dla wszystkich fanów siatkówki. Jakub Bednaruk i Marek Magiera omawiają najciekawsze wydarzenia z polskich i światowych hal.

Tym razem gościnią specjalną programu będzie trenerka DevelopResu Rzeszów, Jelena Blagojević. Z pewnością nie zabraknie rozmów o zbliżającej się ku końcowi fazie zasadniczej Tauron Ligi i PlusLigi oraz rozgrywkach LM.

Transmisja Polsat SiatCast we wtorek 17 marca w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

