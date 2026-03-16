Polska Liga Boksu - w środę początek sezonu, zgłoszonych 604 zawodników

Średnio każdy klub ma w kadrze na rok 2026 aż 75 bokserów. Zdecydowanie najwięcej CKB Potężnie Ciechocinek - 128 zawodników i Pomorzanin Boxing Team Toruń - 111. Powyżej średniej także RKB Wisłok 1995 Rzeszów - 81 i nowy team w stawce Królewski Kraków - 80, a dokładnie 75 zgłosił Wicemistrz Polski Wojskowy Klub Bokserski Rushh Kielce. Zdecydowanie mniej jest w Golden Team Nowy Sącz - 53 pięściarzy i Concordii Knurów - 52, a zaledwie 24 w ekipie brązowych medalistów Imperium Boxing Wałbrzych.

Ale oczywiście nie chodzi o liczbę zawodników, tylko jakość, czyli umiejętności sportowe. Choć nie można ukrywać, że niektórzy trenerzy będą mieli duży wybór przy ustalaniu składów na poszczególne spotkania ligowe. Dużo będzie zależało od dyspozycyjności bokserów krajowych i zagranicznych, bo tych również nie brakuje w kadrach zespołów.



Niestety w Polskiej Lidze Boksu nie ma wycofanego Mistrza Polski KB Legia Warszawa, ale pozostaną jego zawodnicy. Przypomnijmy, że wystąpiło 32, a najlepszy bilans osiągnęli: Nikolas Pawlik 12-0, Bartłomiej Rośkowicz 10-0, Alexey Sevostyanov 10-2, Bohdan Gorgol 6-0, Rami Kiwan 6-2, Mateusz Grejber 6-4, Oskar Kopera 6-4, Adam Tutak 5-0, Jakub Straszewski 5-1, Elvir Karimov 4-3, Nikodem Kozak 3-3.



Do Imperium Boxing dołączyli Bartłomiej Rośkowicz, Mateusz Grejber, Bohdan Gorgol, Pomorzanina Boxing Team - Jakub Straszewski, Elvir Karimov, Rami Kiwan, Królewskiego Kraków - Adam Tutak, Concordii Knurów - Nikolas Pawlik, Oskar Kopera.



Na czele rankingu indywidualnego w 2025 roku znaleźli się: Damian Durkacz z Concordii Knurów, Petro Lakotskyi z Imperium Boxing Wałbrzych i Nikolas Pawlik z KB Legia Warszawa - wszyscy po 12-0, a za nimi Wiktor Skiba z Golden Team Nowy Sącz 12-1.



Wszyscy wymienieni, oczywiście poza Nikolasem Pawlikiem, pozostali w swoich dotychczasowych klubach.

Drużyny Polski Ligi Boksu:

WKB Rushh Kielce (2 miejsce), zgłoszonych 75 zawodników

Imperium Boxing Wałbrzych (3 miejsce), 24 zawodników

Pomorzanin Boxing Team Toruń (4 miejsce), 111 zawodników

Concordia Knurów (5 miejsce), 52 zawodników

CKB Potężnie Ciechocinek (6 miejsce), 128 zawodników

RKB Wisłok 1995 Rzeszów (7 miejsce), 81 zawodników

Golden Team Nowy Sącz (8 miejsce), 53 zawodników

Królewski Kraków (nowy zespół), 80 zawodników

Informacja prasowa