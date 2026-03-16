PZPN wydał komunikat! Oto kolejna decyzja ws. meczu Śląsk - Wisła

Kilka dni temu Komisja ds. Rozgrywek PZPN podjęła pierwszą oficjalną decyzję w sprawie odwołanego meczu Betclic 1. Ligi pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków. Związek zweryfikował nierozegrane spotkanie z 7 marca i przyznał walkower na niekorzyść "Białej Gwiazdy".

ZOBACZ TAKŻE: Województwo łódzkie w żałobie. Nie żyje polski piłkarz

Kolejne spotkanie odbyło się w poniedziałek 16 marca. Podczas posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej PZPN zdecydowano ukarać również Śląsk Wrocław.

"Po rozpoznaniu sprawy dyscyplinarnej, dotyczącej odmowy wpuszczenia kibiców gości, tj. klubu TS Wisła Kraków S.A. na mecz o mistrzostwo I ligi WKS Śląsk Wrocław S.A. - TS Wisła Kraków S.A. (...) postanowiła uznać odpowiedzialność klubu WKS Śląsk Wrocław S.A. za zarzucany czyn oraz wymierzyć klubowi karę dyscyplinarną w wysokości miliona złotych" - możemy przeczytać w komunikacie.



Śląsk Wrocław zdążył już odpowiedzieć na to oświadczenie i zapowiedział, że złoży stosowne odwołania skierowane do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

"Klub od początku wskazywał na odmowę przyjęcia jedynie zorganizowanej grupy kibiców gości, wielokrotnie podkreślał, że decyzja jest związana ze względami bezpieczeństwa i została poprzedzona fachową analizą ryzyka oraz konsultacjami, czyli wieloetapowym procesem decyzyjnym (w tym spotkania z udziałem przedstawicielami policji, Gminy, kibiców, działu bezpieczeństwa)" - przekazano.

"Decyzja Śląska to realizacja zasady proporcjonalności i wybranie najlepszego wariantu, nie pod dyktando zorganizowanej grupy kibiców Śląska, czy Wisły, a w celu zapewnienia bezpieczeństwa organizowanej imprezy masowej" - dodano.

Przypomnijmy, że całe to zamieszanie rozpoczęło się 27 lutego 2026 roku. Właśnie wtedy Śląsk odmówił wpuszczenia zorganizowanej grupy kibiców Wisły na trybuny podczas zaplanowanego starcia Betclic 1. Ligi. Władze "Białej Gwiazdy" uznały taką decyzję za bezpodstawną i w ramach protestu zbojkotowały wyjazd na Dolny Śląsk. Drużyna z Krakowa w ogóle nie stawiła się na murawie, co uruchomiło procedury dyscyplinarne Polskiego Związku Piłki Nożnej.