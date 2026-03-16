Raków Częstochowa - Fiorentina. Transmisja TV i stream online. Gdzie oglądać?

W tym sezonie na etapie 1/8 finału oglądamy dwa polskie kluby - Raków Częstochowa i Lech Poznań. Podopieczni Łukasza Tomczyka o awans do ćwierćfinału rywalizują z Fiorentiną, która w poprzedniej fazie wyeliminowała inny polski klub, Jagiellonię Białystok. Rywalem Lecha jest natomiast ukraiński Szachtar Donieck.

Fiorentina - Raków Częstochowa. Skrót meczu

Oba polskie kluby w pierwszych meczach przegrały swoje starcia. Raków musiał uznać wyższość Fiorentiny na wyjeździe, przegrywając 1:2 po golu z rzutu karnego w samej końcówce. Jeszcze mniej korzystnie wygląda sytuacja Lecha przed rewanżem - klub z Poznania przegrał z Szachtarem u siebie aż 1:3.

- Doprowadziliśmy do tego, że w rewanżu będziemy walczyć. Zrobimy wszystko, by odwrócić to, co się tu wydarzyło, bo ciężko jest wygrać we Włoszech, z wielu względów. Dobrze weszliśmy w spotkanie, z jakością. W pierwszej połowie było dużo szarpanej gry, wiedzieliśmy, że trzeba będzie pocierpieć – analizował Tomczyk po wyjazdowej porażce z Fiorentiną.

- Zrobimy wszystko, by dać z siebie w rewanżu „maksa”. Towarzyszą mi różne emocje. Nie wygraliśmy, a jesteśmy w klubie, który chce wygrywać wszystko. Z drugiej strony, wiemy, z kim graliśmy, co oferuje włoska piłka, a daliśmy radę. Myślę, że już w rewanżu pokażemy, że wyciągnęliśmy wnioski, odrobiliśmy lekcję. Po pierwszym meczu jest nieco łatwiej, bo poznaliśmy „na żywo” rywala – dodał.

W czwartek 19 marca zostaną rozegrane rewanże. Czy Raków odrobi straty z pierwszego starcia?

Raków - Fiorentina. Gdzie oglądać rewanżowy mecz Ligi Konferencji?

Transmisja meczu Raków - Fiorentina w czwartek 19 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 18.35. Już o godzinie 17.00 start studia przed spotkaniami polskich klubów.

BS, Polsat Sport, PAP