Spadek Huberta Hurkacza w rankingu ATP. Carlos Alcaraz nadal liderem

W zakończonym w niedzielę turnieju w Indian Wells Majchrzak odpadł w drugiej rundzie, co pozwoliło mu utrzymać 57. miejsce. Hurkacz pożegnał się z imprezą już w pierwszej rundzie, co spowodowało, że po raz pierwszy od 2019 roku zdecydował się na grę w rozgrywkach niższej rangi ATP Challenger. 29-letni Wrocławianin również poniósł porażkę w pierwszej rundzie, notuje obecnie serię sześciu przegranych.

Pierwszy w światowym rankingu pozostaje Alcaraz, który w Indian Wells odpadł w półfinale. Triumfował drugi na liście ATP Włoch Jannik Sinner, który traci do Hiszpana 2150 punktów.

Do czołowej dziesiątki wrócił Daniił Miedwiediew. Rosjanin, który przegrał w finale w Indian Wells z Sinnerem, awansował z 11. na 10. miejsce.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 16 marca 2026:

1. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 13550 pkt

2. (2) Jannik Sinner (Włochy) 11400

3. (3) Novak Djoković (Serbia) 5370

4. (4) Alexander Zverev (Niemcy) 4905

5. (5) Lorenzo Musetti (Włochy) 4365

6. (6) Alex de Minaur (Australia) 4185

7. (7) Taylor Fritz (USA) 4170

8. (9) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4000

9. (8) Ben Shelton (USA) 3860

10. (11) Daniił Miedwiediew (Rosja) 3610

...

57. (57) Kamil Majchrzak (Polska) 905

75. (75) Hubert Hurkacz (Polska) 735

BS, PAP