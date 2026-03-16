Szachtar Donieck - Lech Poznań. Transmisja TV i stream online. Gdzie oglądać?

W tym sezonie na etapie 1/8 finału oglądamy dwa polskie kluby - Raków Częstochowa i Lech Poznań. Podopieczni Łukasza Tomczyka o awans do ćwierćfinału rywalizują z Fiorentiną, która w poprzedniej fazie wyeliminowała inny polski klub, Jagiellonię Białystok. Rywalem Lecha jest natomiast ukraiński Szachtar Donieck.

Lech Poznań - Szachtar Donieck. Skrót meczu

Oba polskie kluby w pierwszych meczach przegrały swoje starcia. Raków musiał uznać wyższość Fiorentiny na wyjeździe, przegrywając 1:2 po golu z rzutu karnego w samej końcówce. Jeszcze mniej korzystnie wygląda sytuacja Lecha przed rewanżem - klub z Poznania przegrał z Szachtarem u siebie aż 1:3.

- Każdy mógł zobaczyć, jak dużą jakość miał nasz przeciwnik - szybkość, siła fizyczna, gra z piłką. Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że rywal okazał się znacznie bardziej wymagający od drużyn, z którymi rywalizujemy w ekstraklasie. To mocno było widać stojąc na linii boiska – ocenił. – analizował po pierwszym meczu trener piłkarzy Lecha Niels Frederiksen.

- Wszyscy wiemy, że zagraliśmy przeciwko bardzo silnej drużynie, ale mimo to, mogliśmy zrobić coś więcej i osiągnąć lepszy wynik. Dla mnie najważniejszą kwestią była nasza gra z piłką przy nodze – mając tylu dobrych piłkarzy nie potrafiliśmy pokazać naszego poziomu. Notowaliśmy zbyt wiele strat, a potem musieliśmy wracać do obrony, a Szachtar był niezwykle groźny w kontrataku. Myślę, że obraz tego spotkania mógłby być lepszy, gdybyśmy potrafili coś więcej zrobić, gdy byliśmy w posiadaniu piłki – dodał.

W czwartek 19 marca zostaną rozegrane rewanże. Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, Szachtar domowy mecz rozegra w Krakowie. Czy Lech odrobi straty z pierwszego starcia?

Szachtar - Lech. Gdzie oglądać rewanżowy mecz Ligi Konferencji?

Transmisja meczu Szachtar - Lech w czwartek 19 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20.50. Już o godzinie 17.00 start studia przed spotkaniami polskich klubów.

BS, Polsat Sport, PAP