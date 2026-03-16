"Szybko stał się filarem". Portugalskie media zachwycone Polakiem

Ekipa gospodarzy wygrała pewnie 3:0, kontrolując przebieg meczu, w które weszła dobrze dzięki bramce w 14. minucie Gabriego Veigi. Portugalczyk zdobył gola, dobijając piłkę po sparowaniu przez bramkarza Moreirense mocnego strzału Pietuszewskiego.

- To był wieczór Oskara. Przyczynił się do pierwszej bramki, a później sam zdobył drugiego gola – odnotowała gazeta sportowa „A Bola”, zaznaczając jednak, że młody Polak opuścił murawę z urazem nogi.

Portal dziennika „A Bola” donosząc o „problemach mięśniowych” młodego Polaka zauważył, że Pietuszewski mógł odnieść poważniejszy uraz, gdyż po zejściu z boiska w 55 min. udał się prosto do szatni.

- Oznacza to, że jego pojawienie się za tydzień w meczu przeciwko Sportingowi Braga stoi pod znakiem zapytania – oceniła portugalska gazeta.

Relacjonująca spotkanie rozgłośnia Antena 1 odnotowała z kolei wdzięczność kibiców FC Porto, którzy pożegnali schodzącego z boiska Pietuszewskiego owacją na stojąco.

Lizbońska stacja odnotowała, że nastolatek, który do stycznia bronił barw Jagiellonii Białystok, zdobył trzeciego gola w trzecim z rzędu meczu ligi portugalskiej.

Także Radio Renascenca odnotowało, że „nastoletni talent” w bardzo krótkim czasie stał się filarem zespołu z Porto - strzela regularnie gole, a także ma wkład w bramki kolegów.

- Pietuszewski był aktywny i miał jeszcze co najmniej dwie okazje, aby podwyższyć wynik – podsumowała stołeczna rozgłośnia.

Portugalscy komentatorzy pozytywnie ocenili też występ dwóch innych Polaków z FC Porto - obrońców Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.

FC Porto zajmuje pierwsze miejsce w tabeli portugalskiej ligi z 69 punktami. Za „Smokami” plasują się lizbońskie Sporting i Benfica. Stołeczne ekipy mają po 62 pkt, choć ta pierwsza rozegrała jedno spotkanie mniej.