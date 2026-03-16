Tak ma wyglądać skład Perugii w przyszłym sezonie. Co z Kamilem Semeniukiem?

Jakub Balcerzak w serwisie X (dawniej Twitter) przeanalizował medialne doniesienia i zaprezentował nieoficjalny, niepełny skład Perugii na sezon 2026/2027. Swoje występy w barwach tej ekipy ma kontynuować Semeniuk, który niedawno sam zabrał na ten temat głos w Polsat SiatCast na antenach Polsatu Sport.

- Mam jeszcze ważny kontrakt na przyszły sezon i póki co żadnych rozmów nie prowadzę. Skupiam się na tym, aby jak najlepiej reprezentować moją drużynę. Co do przyszłości: zobaczymy. Jestem otwarty na każde rozwiązanie. Oczywiście muszę brać też pod uwagę zdanie mojej żony. Za rok będziemy już pewnie podejmować wstępne decyzje - skomentował swoją sytuację kontraktową wicemistrz olimpijski z Paryża.

ZOBACZ TAKŻE: Partnerki siatkarzy reprezentacji Polski. Z kim związani są polscy zawodnicy?

Kontrakt 29-latka będzie obowiązywał jeszcze w przyszłym sezonie. Kto, oprócz Semeniuka, zagra w barwach Perugii?

Tak ma wyglądać skład Perugii w przyszłym sezonie:

Tak ma wyglądać skład Perugii w przyszłym sezonie.

Polsat Sport