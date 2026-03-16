To on będzie trenerem polskich skoczków w przyszłym sezonie! "Będziemy pracować od kwietnia"

Maciej Maciusiak niemal od roku jest trenerem męskiej reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Czy selekcjoner pozostanie na stanowisku również w przyszłym sezonie? W najnowszym wywiadzie ze skijumping.pl rąbka tajemnicy uchylił sam zainteresowany.

43-latek przejął stery w kadrze Biało-Czerwonych po Thomasie Thurnbichlerze. Za jego kadencji historyczny sukces osiągnął Kacper Tomasiak, który wywalczył podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo trzy medale: dwa srebra i brąz.

 

ZOBACZ TAKŻE: Będzie debiut Tomasiaka! Ogłosili to po konkursie

 

Polski junior "uratował" Biało-Czerwonym sezon. Dość powiedzieć, że reszta Polaków spisywała się raczej przeciętnie, a w kuluarach pojawiały się nawet głosy o zakończeniu współpracy z Maciusiakiem.

 

- Co do przyszłości, pewne rozmowy już się toczą, ale na to jest czas. Wszystkim na pewno należy się odpoczynek - mówił na początku marca Maciusiak w rozmowie z Michałem Białońskim z Polsatu Sport.


Teraz wydaje się jednak, że selekcjoner pozostanie na swoim stanowisku. W najnowszym wywiadzie z portalem skijumping.pl Zakopiańczyk zdradził, że przygotowuje już plan treningowy na kolejny sezon. 

 

- Oczywiście, że kibic ma prawo wierzyć, że będzie lepiej. Wiemy, gdzie mamy braki. Będziemy nad tym pracować od kwietnia. Już było małe podsumowanie w sztabie, co musimy zrobić i wdrożymy to w życie – powiedział Maciusiak. 

 

Teraz polskich skoczków czeka rywalizacja w Pucharze Świata w Vikersund. 21 i 22 marca na skoczni mamuciej zaprezentują się Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Aleksander Zniszczoł.

KP, Polsat Sport
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Zofia Braun: Bardzo się cieszę, bo potwierdziłam, że jestem najlepsza
Zobacz także

Znamy medalistów mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim

