UFC z udziałem Baraniewskiego. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć UFC Fight Night 270?

Iwo Baraniewski ma za sobą niezwykle intensywny okres. Choć karierę MMA rozpoczął dopiero we wrześniu 2023 roku, zdążył już wygrać siedem pojedynków. Pod koniec ubiegłego roku potrzebował zaledwie 20 sekund, by znokautować Mahameda Aly'ego i wywalczyć kontrakt z UFC w programie Dana White's Contender Series. Po trzech miesiącach zaliczył debiut w amerykańskiej organizacji.

Polak zawalczył z Turkiem Ibo Aslanem i sprawił, że zaczęto o nim mówić na całym świecie. Emocjonujący pojedynek, w którym obaj zawodnicy byli blisko zwycięstwa, zakończył się w pierwszej rundzie po tym, jak Aslan runął na deski.

- Czuję się świetnie, debiut wymarzony. Pokazałem, że nawet jak nie idzie po mojej myśli, to potrafię przechylić szalę na swoją stronę. Bardzo się cieszę, że jest o tym tak głośno - przyznał po walce w rozmowie z Polsatem Sport.

Kolejnym rywalem Baraniewskiego będzie Austen Lane, który walczy w UFC od blisko trzech lat. Nie idzie mu jednak zbyt dobrze, gdyż stoczył dotąd sześć walk i zanotował tylko jedno zwycięstwo. W ostatnim boju przegrał z Vitorem Petrino przez poddanie.

Walką wieczoru najbliższej gali w Londynie będzie starcie na szczycie wagi piórkowej między Movsarem Evloevem a Lerone’em Murphym.

Niepokonany Rosjanin wraca do klatki po ponad rocznej przerwie i wygranej z byłym mistrzem Aljamainem Sterlingiem. Z kolei również niemający na koncie porażki Brytyjczyk po raz ostatni pojawił się w klatce w sierpniu, kiedy w imponującym stylu pokonał Aarona Pico.

Ponadto podczas tego wydarzenia zawalczy m.in. Michael Page, który zmierzy się z będącym na fali czterech zwycięstw z rzędu Samem Pattersonem.

Wielu fanów czeka również na debiut Losene Keity, którego wrześniowy pojedynek z Patricio Pitbullem został odwołany, gdyż Belg nie osiągnął wymaganego limitu wagowego. Teraz zawalczy on z Nathanielem Woodem.

Dojdzie też do konfrontacji byłego mistrza Cage Warriors Masona Jonesa z utalentowanym i niepokonanym Axelem Solą.

Karta walk UFC Fight Night 270:

Walka wieczoru:

145 lb: Movsar Evloev (19-0) - Lerone Murphy (17-0-1)

Karta główna (Transmisja od godziny 21:00 w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go):

145 lb: Luke Riley (12-0) - Michael Aswell Jr. (11-3)

170 lb: Michael Page (24-3) - Sam Patterson (14-2-1)

205 lb: Iwo Baraniewski (7-0) - Austen Lane (13-7)

185 lb: Roman Dolidze (15-4) - Christian Leroy Duncan (13-2)

145 lb: Kurtis Campbell (8-0) - Danny Silva (10-2)

Karta wstępna:

155 lb: Mason Jones (17-2) - Axel Sola (11-0-1)

145 lb: Nathaniel Wood (22-6) - Losene Keita (16-1)

265 lb: Mario Pinto (11-0) - Felipe Franco (10-1)

185 lb: Antonio Trocoli (12-6) - Mantas Kondratavicius (8-1)

265 lb: Louie Sutherland (10-4) - Brando Pericić (5-1)

155 lb: Shem Rock (12-2-1) - Abdul-Kareem Al-Selwady (15-4)

115 lb: Shanelle Dyer (6-1) - Ravena Oliveira (7-3-1)

135 lb: Melissa Mullins (7-2) - Luana Carolina (11-5)

Gala UFC Fight Night 270 z udziałem Iwo Baraniewskiego już w sobotę 21 marca. Początek od godziny 21:00. Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.