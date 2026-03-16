Województwo łódzkie w żałobie. Nie żyje polski piłkarz
Nie żyje Michał Felczerek, 40-letni piłkarz klubu KS Rębieskie. Informację o śmierci zawodnika przekazał zespół z województwa łódzkiego.
- Zmarł Michał Felczerek
- Klub wspomina go jako ambitnego sportowca i kolegę
- Informacja o śmierci wstrząsnęła lokalnym środowiskiem sportowym
- Ostatnio występował w zespole KS Rębieskie
- Przyczyny śmierci 40-latka nie zostały ujawnione
"Z ogromnym bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas Michał Felczerek, nasz nowy zawodnik. Choć Michał dołączył do nas niedawno, zdążył dać się poznać jako ambitny sportowiec i świetny kolega. Trudno znaleźć słowa, by opisać stratę, jaką czujemy w tej chwili" - napisał klub w komunikacie.
"To wiadomość, która poraziła środowisko sportowe Zduńskiej Woli i okolic" - czytamy na stronie lodzkifutbol.pl.
Felczerek w przeszłości grał między innymi w Olimpii Karsznice. Od niedawna bronił barw ekipy KS Rębieskie, rywalizującego na co dzień w grupie siódmej Klasy B.
Przyczyny śmierci 40-latka nie są znane.