Województwo łódzkie w żałobie. Nie żyje polski piłkarz

"​Z ogromnym bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas Michał Felczerek, nasz nowy zawodnik. ​Choć Michał dołączył do nas niedawno, zdążył dać się poznać jako ambitny sportowiec i świetny kolega. Trudno znaleźć słowa, by opisać stratę, jaką czujemy w tej chwili" - napisał klub w komunikacie.

"To wiadomość, która poraziła środowisko sportowe Zduńskiej Woli i okolic" - czytamy na stronie lodzkifutbol.pl.

Felczerek w przeszłości grał między innymi w Olimpii Karsznice. Od niedawna bronił barw ekipy KS Rębieskie, rywalizującego na co dzień w grupie siódmej Klasy B.

Przyczyny śmierci 40-latka nie są znane.

