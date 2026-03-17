A jednak zostaje w Barcelonie! Nowa umowa ogłoszona. "Jest bardzo szczęśliwy"

Hansi Flick zostaje w Barcelonie. Niemiecki trener podpisze z Dumą Katalonii umowę do 2028 roku.

Robert Lewandowski i Hansi Flick.

- Niedługo ogłosimy przedłużenie umowy przez Flicka. Zostaje u nas na jeszcze jeden sezon. Hansi zaakceptował już warunki, jest tutaj bardzo szczęśliwy - powiedział prezydent Barcelony Joan Laporta na łamach RAC1. Przypomnijmy - kilka dni temu Laporta został wybrany na kolejną pięcioletnią kadencję w tej roli.

 

Aktualna umowa Flicka wygasa w 2027 roku, więc nowy kontrakt będzie obowiązywał do 2028 roku.

 

Flick został trenerem Barcelony w 2024 roku. Łącznie poprowadził Dumę Katalonii w 104 meczach - jego podopieczni wygrali 78 spotkań, 10 zremisowali i 16 przegrali.

 

ZOBACZ TAKŻE: Drakońska kara dla Chelsea! Pobito rekord Premier League

 

Niemiec jako szkoleniowiec Barcelony poprowadził ten klub do triumfu w hiszpańskiej ekstraklasie w sezonie 2024/2025. Wygrał też Puchar Hiszpanii i dwukrotnie krajowy Superpuchar.

 

Wcześniej prowadził między innymi Bayern Monachium i reprezentację Niemiec.

 

Piłkarzami Barcelony są Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Umowa kapitana reprezentacji Polski z Blaugraną wygasa z końcem sezonu i jak na razie nie wiadomo, czy zostanie przedłużona.

Barcelona - Newcastle: Kto w ćwierćfinale LM?
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Al-Khaleej - Al-Nassr. Skrót meczu

