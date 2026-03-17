Arcyważne zwycięstwo ZAKSY! Niesamowite sceny w trzecim secie

Kędzierzynianie zdawali sobie sprawę, jak ważne jest to spotkanie w kontekście walki o awans do fazy play-off. Podopieczni Andrei Gianiego mieli przed tym meczem tylko trzy punkty przewagi nad dziewiątym Treflem Gdańsk, który ma do rozegrania jedno spotkanie więcej. Uwikłani w batalię o najlepszą ósemkę są jeszcze siatkarze Jastrzębskiego Węgla (z takim samym dorobkiem, co ZAKSA) i PGE GiEK Skra Bełchatów (z "oczkiem" mniej). Z grona tych czterech ekip jedna będzie musiała obejść się smakiem.

Ewentualna wpadka w Gorzowie mogłaby mieć fatalne konsekwencje dla trzykrotnych triumfatorów Champions League. W pierwszych dwóch setach nic nie zwiastowało emocji oraz dramaturgii. ZAKSA obie partie wygrała pewnie 25:20. W trzeciej odsłonie do pewnego momentu też wydawało się, że ekipa z Opolszczyzny zmierza po pewne zwycięstwo. Gdy na tablicy świetlnej widniał wynik 16:11 dla gości, część kibiców mogła już powoli zakładać odzież wierzchnią, aby szykować się do opuszczenia obiektu. Ci, którzy tak zrobili, mogli żałować.

ZOBACZ TAKŻE: Głośny powrót do PlusLigi! Stworzy duet z legendarnym reprezentantem Polski

W drugiej części trzeciego seta doszło bowiem do niesamowitego zwrotu akcji! Gorzowianie przegrywali 18:22 oraz 21:24, a mimo to doprowadzili do gry na przewagi! I wtedy emocje sięgnęły zenitu. Wymiana ciosów trwała aż do stanu 40:39! W międzyczasie ZAKSA miała kilka piłek meczowych, ale skuteczny blok po stronie Cuprum zapewnił im sensacyjny triumf 41:39!

Taki scenariusz mógł sugerować, że gospodarze złapią drugi oddech i przejmą inicjatywę w tym spotkaniu. Tak się jednak nie stało. ZAKSA otrząsnęła się po szokującej przegranej w poprzedniej partii i nie doprowadziła do całkowitego zwrotu akcji.

MVP spotkania został wybrany Kamil Rychlicki.

Cuprum Stilon Gorzów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 (20:25, 20:25, 41:39, 20:25)

Cuprum Stilon Gorzów: Pontes Veloso Thiago, Mathis Henno, Marcin Kania, Chizoba Eduardo Neves Atu, Kamil Kwasowski, Patryk Niemiec - Szymon Gregorowicz (libero) - Wojciech Więcławski, Kamil Dembiec (libero), Mateusz Maciejewicz, Hubert Węgrzyn, Daniel Gąsior, Marcin Waliński

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Igor Grobelny, Karol Urbanowicz, Kamil Rychlicki, Jakub Szymański, Szymon Jakubiszak, Quinn Lester Isaacson - Mateusz Czunkiewicz (libero) - Marcin Krawiecki, Mateusz Rećko, Rafał Szymura

