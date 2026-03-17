Bogdanka znowu zwycięska. Trefl oddala się od play-off

Przed tym spotkaniem Gdańszczanie plasowali się na dziewiątym miejscu z dwoma punktami straty do ósmej PGE GiEK Skry Bełchatów. Z kolei Lublinianie tracili cztery punkty do wicelidera - PGE Projektu Warszawa.

Trefl przystąpił do tego meczu po wygranej u siebie ze Stream Hemarpol Politechniką Częstochowa, natomiast Bogdanka przegrała u siebie z Aluron CMC Wartą Zawiercie.

Faworytem byli rzecz jasna przyjezdni, którzy od początku przejęli inicjatywę. Pierwszego seta wygrali pewnie 25:20, a jeszcze bardziej dominowali w drugiej odsłonie, czego dowodem wynik 25:18.

Gospodarze wykorzystali lekkie rozprężenie w szeregach rywali i wrócili do gry w trzeciej odsłonie. Niespodziewanie podopieczni Mariusza Sordyla wygrali pewnie 25:17 i wydawało się, że mogą odwrócić losy tej rywalizacji. Tak się jednak nie stało. Mistrzowie kraju pokazali klasę w czwartym secie. Duża w tym zasługa świetnie dysponowanego Mateusza Malinowskiego. Lublinianie triumfowali 25:19 i cały mecz 3:1.

To sprawiło, że Bogdanka na kolejkę przed końcem rundy zasadniczej jest pewna co najmniej trzeciego miejsca, a do drugiego Projektu traci tylko punkt. Z kolei Trefl znalazł się w bardzo trudnej sytuacji w kontekście awansu do fazy play-off. Gdańszczanie pozostają na dziewiątej pozycji i mają dwa punkty straty do Skry, która ma jeden mecz więcej do rozegrania.

MVP spotkania został wybrany Mateusz Malinowski.

Energa Trefl Gdańsk - Bogdanka LUK Lublin 1:3 (20:25, 18:25, 25:17, 19:25)

Energa Trefl Gdańsk: Tobias Christian Brand, Moustapha M Baye, Piotr Orczyk, Paweł Pietraszko, Damian Schulz, Joe Worsley - Voitto Koykka (libero) - Damian Kogut, Alaksiej Nasewicz, Rafał Sobański, Przemysław Stępień

Bogdanka LUK Lublin: Aleks Grozdanow, Hilir Henno, Marcin Komenda, Mateusz Malinowski, Fynnian McCarthy, Jakub Wachnik - Maciej Czyrek (libero) - Daenan Gyimah, Thales Hoss (libero), Wilfredo Leon Venero, Kewin Sasak

