PSG z pewnym awansem do ćwierćfinału! Jednostronny mecz w Lidze Mistrzów

W lepszych nastrojach do wtorkowego spotkania przystępowali piłkarze PSG. Warto przypomnieć, że w pierwszym spotkaniu tego dwumeczu to właśnie zawodnicy francuskiej ekipy triumfowali na swoim boisku 5:2.

Drużyna z Paryża nie zamierzała jednak tylko bronić uzyskanej nad Sekwaną przewagi, o czym szybko dowiedziała się Chelsea. Pierwsza bramka w meczu padła już w szóstej minucie. Obrońca "The Blues" nie był w stanie pozbyć się futbolówki sprzed swojego pola karnego. Pomyłkę obrońcy wykorzystał Khvicha Kvaratskhelia, który wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie.

Chwilę później, bo już w 14. minucie, na listę strzelców wpisał się Bradley Barcola. Francuz popisał się pięknym trafieniem. Robert Sanchez nie miał przy tym trafieniu najmniejszych szans.

Druga połowa również nie potoczyła się po myśli gospodarzy. Tym razem do bramki Chelsea trafił Senny Mayulu. 19-latej tym golem pogrzebał nadzieje niektórych kibiców angielskiego klubu, którzy tłumnie zaczęli opuszczać trybuny Stamford Bridge.

Już do ostatniego gwizdka żaden z zespołów nie zmienił wyniku. To oznacza, że do ćwierćfinału największego europejskiego pucharu awansowało PSG, które na następnym etapie zmierzy się z triumfatorem dwumeczu Galatasaray - Liverpool.

Chelsea - PSG 0:3 (0:2)

Bramki: Khvicha Kvaratskhelia 6, Bradley Barcola 14, Senny Mayulu 62

Chelsea: Robert Sanchez - Mamadou Sarr (Josh Acheampong 46), Trevoh Chalobah, Jorrel Hato, Marc Cucurella (Tosin Adarabioyo 71) - Moises Caicedo, Andrey Santos - Pedro Neto, Enzo Fernandez (Romeo Lavia 60), Joao Pedro (Liam Delap 59)- Cole Palmer (Alejandro Garnacho 59)

PSG: Matvey Safonov - Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernandez 66) - Warren Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves (Senny Mayulu 46) - Bradley Barcola (Desire Doue 59), Ousmane Dembele (Goncalo Ramos 66), Khvicha Kvaratskhelia (Kang-In Lee 73)

Wynik pierwszego meczu PSG - Chelsea 5:2

AA, Polsat Sport