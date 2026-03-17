Czy Urban powoła Pietuszewskiego na baraże? Portugalczycy zdradzają, co się wydarzy!

Otóż mowa o dwóch wariantach. Według doniesień "O jogo", Pietuszewski znalazł się na szerokiej liście powołanych na marcowy mecz barażowy z Albanią i potencjalnie ze Szwecją lub Ukrainą. To jeszcze nie oznacza, że nastolatek znajdzie się w wąskiej kadrze, ale w takim przypadku pojedzie na zgrupowanie reprezentacji do lat 21.

Działacze FC Porto mieli już zostać o tym poinformowani przez sztab polskiej kadry, co zdradzają portugalskie media.

"Pietuszewski jest na szerokiej liście powołanych do pierwszej reprezentacji Polski. FC Porto zostało już o tym poinformowane. Jeżeli gracz nie znajdzie się na finalnej liście, jest pewne, że zagra dla reprezentacji U21" - czytamy doniesienia z Półwyspu Iberyjskiego.

O tym, czy Pietuszewski znajdzie się w kadrze na baraże przekonamy się już 20 marca, gdy selekcjoner Jan Urban ogłosi ostateczną listę. Przypomnijmy, że 26 marca Biało-Czerwoni zagrają na PGE Narodowym z Albanią. Zwycięstwo pozwoli zmierzyć się w decydującym, wyjazdowym meczu o awans na tegoroczny mundial ze Szwecją lub Ukrainą, który został zaplanowany 31 marca.

Pietuszewski trafił do FC Porto w tym sezonie z Jagiellonii Białystok. W czterech ostatnich meczach ligowych strzelił trzy gole i zanotował asystę.

