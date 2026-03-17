Dramat kluczowego reprezentanta Polski. Nie zagra w barażach

Łukasz Skorupski nie zagra w zbliżających się barażach o awans na piłkarskie mistrzostwa świata 2026. Bologna ogłosiła, że bramkarz będzie pauzował nawet osiem tygodni.

Łukasz Skorupski kontuzjowany.

Przypomnijmy - Skorupski nabawił się urazu w samej końcówce ostatniego ligowego meczu Bolonii, w którym podopieczni Vincenzo Italiano pokonali na wyjeździe Sassuolo (1:0).

 

Jak się okazało, doświadczonego bramkarza czeka dłuższa przerwa. Bologna ogłosiła, że Skorupski nabawił się urazu lewego ścięgna dwugłowego uda. Były zawodnik Górnika Zabrze rozpoczął już rehabilitację i szacuje się, że będzie pauzował od sześciu do ośmiu tygodni.

 

Tym samym Skorupski opuści zbliżające się wielkimi krokami baraże o awans na MŚ 2026. W półfinałowym meczu Polska już 26 marca zmierzy się z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie. W przypadku zwycięstwa pięć dni później spotka się na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. 

 

Oprócz Skorupskiego, w barażach na pewno nie zagra też inny z polskich piłkarzy grających we włoskiej Serie A, czyli Adam Buksa. Napastnik doznał kontuzji łydki, o czym poinformował jego klub - Udinese.

 

Skorupski to w ostatnich miesiącach podstawowy bramkarz reprezentacji Polski. Jak do tej pory w barwach narodowych rozegrał 20 meczów.

