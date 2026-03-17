Faworyci nie zawiedli! Liderzy Premier League zagrają w ćwierćfinale LM

Pierwsza połowa rywalizacji w Londynie przebiegła pod dyktando gospodarzy. "The Gunners" raz za razem sunęli z atakami i zmuszali Janisa Blaswicha do wysiłku. Sam Leandro Trossard trzykrotnie próbował zaskoczyć golkipera Bayeru, jednak Niemiec za każdym razem stawał na wysokości zadania. Zmasowana ofensywa ekipy trenera Artety przyniosła skutek dopiero w 36. minucie. Wtedy Eberechi Eze opanował dokładne dogranie od Belga i potężnie huknął zza szesnastki, a piłka wpadła prosto do siatki.

ZOBACZ TAKŻE: Przełomowa decyzja Lecha przed rewanżem! To musiało się tak skończyć

Po zmianie stron gospodarze podwyższyli prowadzenie za sprawą Declana Rice'a. Anglik w świetny sposób przejął futbolówkę, którą chwilę wcześniej z własnej "szesnastki" wybili obrońcy gości. Pomocnik ruszył śmiało do przodu i uderzył z granicy pola karnego, a jego strzał wylądował w siatce, tuż przy samym słupku.

Jak się okazało, był to ostatni gol w tym spotkaniu. Warto zaznaczyć, że w całej swojej historii Arsenal rywalizował z Bayerem zaledwie pięciokrotnie i ani razu nie poniósł porażki. Londyńczycy zapisali na swoim koncie trzy triumfy, a dwa starcia zakończyły się remisami.

W ćwierćfinale Ligi Mistrzów "Kanonierzy" zmierzą się ze Sportingiem Lizbona.

Arsenal - Bayer Leverkusen 2:0 (1:0) [pierwszy mecz: 1:1, awans: Arsenal]

Bramki: Eberechi Eze 36, Declan Rice 63.

Arsenal: David Raya - Ben White (68. Cristhian Mosquera), William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapie - Martin Zubimendi (68. Christian Norgaard), Declan Rice - Bukayo Saka, Eberechi Eze (70. Kai Havertz), Leandro Trossard (68. Gabriel Martinelli) - Viktor Gyokeres (90. Myles Lewis-Skelly).

Bayer: Janis Blaswich - Jarell Quansah, Robert Andrich (83. Ezequiel Fernandez), Edmond Tapsoba - Ernest Poku (60. Montrell Culbreath), Exequiel Palacios (70. Patrik Schick), Aleix Garcia, Alejandro Grimaldo - Martin Terrier (60. Malik Tillman), Christian Kofane, Ibrahim Maza.

Żółta kartka: Exequiel Palacios.

Sędziował: Danny Makkelie (Holandia).