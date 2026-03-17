Głośny powrót do PlusLigi! Stworzy duet z legendarnym reprezentantem Polski

23-letni obecnie atakujący przed sezonem zdecydował się na pierwszy w karierze zagraniczny transfer - do Nice Volley-Ball. To piąta drużyna mistrzostw Francji poprzedniego sezonu.

Polak z miejsca stał się liderem Nice oraz jednym z najlepiej punktujących zawodników Ligue 1. Jego zespół obecnie plasuje się na ósmym meczu w ligowej tabeli, a co więcej, ostatnio niespodziewanie awansował do finału Pucharu Francji. Do sukcesu swoją drużynę poprowadził właśnie Dulski. O końcowy triumf Nice zagra z Paris Volley, które również sprawiło sensację, pokonując po tie-breaku Chamount.

Okazuje się, że pochodzący z Poznania siatkarz niedługo wróci do kraju. W rozmowie w programie "Magazyn PlusLigi" przyznał, że w kolejnym sezonie będzie reprezentował Cuprum Stilon Gorzów. Barw tej samej drużyny będzie bronił także były rozgrywający reprezentacji Polski, Fabian Drzyzga.

- To jest dobry rozgrywający. Myślę, że znajdziemy wspólne połączenie - powiedział Dulski, rozwiewając plotki o przyszłości swojej i Drzyzgi.

Dulski debiutował w PlusLidze w barwach Aluronu CMC Warty Zawiercie (2022–23), gdzie był zmiennikiem mistrza świata Dawida Konarskiego. Kolejny sezon spędził w ekipie ówczesnego beniaminka - Exact Systems Hemarpol Częstochowa (2023–24), a bezpośrednio przed transferem do Francji grał w PSG Stali Nysa (2024–25).

