Gwiazda wycofała się z turnieju w Miami. Problemy zdrowotne

Mistrzyni US Open z 2021 roku zdecydowała się kontynuować rekonwalescencję po chorobie, jakiej nabawił się w lutym startując na Bliskim Wschodzie.

23-letnia Raducanu w poprzedniej edycji prestiżowego turnieju na Florydzie dotarła do ćwierćfinału, przegrywając na tym etapie z Jessicą Pegulą.

Od triumfu w Nowym Jorku pięć lat temu nie wróciła do najwyższej formy. Często zmieniała szkoleniowców, co także nie przyniosło to oczekiwanego efektu, miała też kłopoty zdrowotne.

Faworytką numer jeden w Miami jest Białorusinka Aryna Sabalenka, która w niedzielę po raz pierwszy w karierze zwyciężyła w innych równie prestiżowych zawodach - w kalifornijskim Indian Wells.

Turniej na Florydzie potrwa do 29 marca.

BS, PAP