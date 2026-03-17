Gwiazda wycofała się z turnieju w Miami. Problemy zdrowotne

Brytyjka Emma Raducanu, 23. tenisistka światowego rankingu, z powodów zdrowotnych nie wystąpi w rozpoczynającym się we wtorek turnieju WTA 1000 Miami Open - poinformowali organizatorzy.

Emma Raducanu kontynuuje rekonwalescencję po chorobie

Mistrzyni US Open z 2021 roku zdecydowała się kontynuować rekonwalescencję po chorobie, jakiej nabawił się w lutym startując na Bliskim Wschodzie.

 

23-letnia Raducanu w poprzedniej edycji prestiżowego turnieju na Florydzie dotarła do ćwierćfinału, przegrywając na tym etapie z Jessicą Pegulą.

 

Od triumfu w Nowym Jorku pięć lat temu nie wróciła do najwyższej formy. Często zmieniała szkoleniowców, co także nie przyniosło to oczekiwanego efektu, miała też kłopoty zdrowotne.

 

Faworytką numer jeden w Miami jest Białorusinka Aryna Sabalenka, która w niedzielę po raz pierwszy w karierze zwyciężyła w innych równie prestiżowych zawodach - w kalifornijskim Indian Wells.

 

Turniej na Florydzie potrwa do 29 marca. 

BS, PAP
