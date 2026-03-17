Jagiellonia Białystok - GKS Katowice. Relacja live i wynik na żywo

W sobotę Jagiellonia przegrała u siebie z Piastem Gliwice 1:2. To jej druga porażka z rzędu (po 0:3 z Lechią), ale też piąty mecz bez wygranej, bo przed występem w Gdańsku zremisowała trzy kolejne ligowe spotkania.

ZOBACZ TAKŻE: "Szybko stał się filarem". Portugalskie media zachwycone Polakiem

Po przegranej z Piastem trener Białostoczan Adrian Siemieniec powiedział wprost, że jego drużyna zagrała słabo i - mimo zmian kadrowych i dość eksperymentalnego ustawienia - nie było poprawy względem meczu z Lechią. Ocenił, że oba te starcia Jagiellonia przegrała zasłużenie.

- Tak czasami jest w życiu i w sporcie. Trzeba wziąć się w garść, skupić się i poszukać zwycięstwa, przełamania - podkreślił szkoleniowiec.

Jak dodał, taki zaległy mecz jest swego rodzaju handicapem, bo to szansa na zwiększenie dorobku punktowego, gdy cała liga nie gra.

- Możesz tym meczem wrócić na dobrą drogę - powiedział Siemieniec.

Podkreślił, że kluczowa jest wygrana.

- To taki moment, że atmosfera w szatni jest grobowa i generalnie najlepiej gasić światło i koniec. To jest sport, każdy sportowiec czy trener przeżywa takie momenty. Trzeba przetrwać to razem, poszukać zwycięstwa i wierzyć, że na tym zwycięstwie będziemy budować dalej - dodał.

Zaznaczył, że do końca rozgrywek jeszcze wiele spotkań, ale teraz najważniejszy jest zaległy mecz z GKS Katowice, który wcześniej był dwa razy przekładany. Pod koniec listopada z powodu opadów śniegu, a na początku lutego - po prognozach meteorologicznych i ostrzeżeniach o silnym mrozie i opadach.

Siemieniec nadmienił, że bierze odpowiedzialność za to, jak wygląda gra Jagiellonii i musi znaleźć rozwiązanie, by zaczęła wygrywać.

- To trudny moment (...), ale też wyolbrzymianie tego dzisiaj nic nam nie da. Musimy rozumieć, że sport taki jest i czasami sportowcy, drużyny przegrywają seriami, ale na koniec liczy się ten, który się nie poddał, wyciągnął wnioski, porażkami się ukształtował i idzie dalej do przodu - powiedział.

Zauważył, że to nie jest moment taki, gdy np. drużyna spada z ligi. Uznał, że najważniejsze jest odpowiednie nastawienie i wiara, że już najbliższy mecz można wygrać.

- A wtedy - ja wierzę - że drużyna przy tym potencjale po prostu "odpali" - podsumował Siemieniec.

Początek meczu Jagiellonia - GKS we wtorek o godz. 19 na Chorten Arenie w Białymstoku.

BS, PAP