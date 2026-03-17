Kłopoty reprezentacji Polski! Kapitan z poważnym urazem

Jeszcze przed rozpoczęciem bieżącego zgrupowania reprezentacji Polski mężczyzn, które od niedzieli 15 marca trwa w Pruszkowie, środowisko obiegła informacja o kontuzji kapitana reprezentacji Polski, Arkadiusza Moryty. Skrzydłowy Industrii Kielce doznał urazu stawu skokowego w ubiegłotygodniowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko norweskiemu Kolstad Handball.

ZOBACZ TAKŻE: Dramatyczne sceny na treningu polskiego klubu! Wydano oficjalny komunikat

W poniedziałek 16 marca zawodnik przeszedł serię badań pod opieką klubowego oraz kadrowego sztabu medycznego. Na bazie wyników diagnozy, która wykazała niezdolność do treningów i gry, podjęto wspólną decyzję, że dalszą rehabilitację skrzydłowy będzie prowadził poza zgrupowaniem.

"Kontuzja Arka to dla nas wielki pech. Badania pokazały, że na ten moment zawodnik nie jest zdolny do gry, dlatego wspólnie zdecydowaliśmy o jego dalszej rehabilitacji w domu. Dalsze kroki będą zależeć od tego, jak będzie przebiegał proces powrotu do zdrowia" – wyjaśnił selekcjoner Jota Gonzalez.

Polacy przygotowują się do dwumeczu 2. rundy eliminacji mistrzostw świata 2027 przeciwko Łotwie. Pierwszy mecz zaplanowano w Jełgawie na czwartek 19 marca na godz. 18.40, a rewanż odbędzie się w Polsce w niedzielę 22 marca o godz. 15.00.

Transmisja meczu Polska - Łotwa rozpocznie się w niedzielę 22 marca o godzinie 15:00 w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Przedmeczowe studio startuje o 14:30.

ZPRP