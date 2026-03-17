Kontrakt z FC Porto przedłużony! Świetne wieści dla polskich kibiców

26-latka to córka legendy polskiej siatkówki, Dawida Murka. Po kilku sezonach spędzonych na krajowych parkietach w barwach Impelu Wrocław czy Radomki Radom, zdecydowała się na kontynuowanie kariery za granicą. Pierwszym przystankiem była Francja i występy w Levallois Paris Saint Cloud, skąd w 2025 roku przeniosła się do FC Porto.

Pobyt w Portugalii okazał się strzałem "w dziesiątkę". Polka walnie przyczyniła się do wywalczenia Pucharu Portugalii w 2026 roku. W wielkim finale "Smoki" pokonały SC Bragę 3:1, a krótko po tym sukcesie oficjalnie ogłoszono, że reprezentantka Polski zostaje w zespole na dłużej.

W Porto tworzy ona "polski duet" z Dominiką Sobolską-Tarasovą, która dołączyła do zespołu w trakcie rozgrywek.