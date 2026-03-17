W pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów górą była drużyna z Paryża. Francuzi rozbili swoich przeciwników aż 5:2.

Londyńczycy odnieśli tylko jedno zwycięstwo w sześciu poprzednich starciach w regulaminowym czasie gry. Ponadto dopisali do swojego konta dwa remisy i ponieśli trzy porażki. Obecnie ekipa "The Blues" plasuje się na szóstej pozycji w angielskiej Premier League.

Zespół PSG z kolei przewodzi stawce w Ligue 1. Paryżanie mają jednak zaledwie jeden punkt zapasu nad wiceliderem z Lens. "Les Parisiens" walczą o obronienie trofeum Ligi Mistrzów jako pierwsza drużyna od czasów Realu Madryt w sezonie 2017/2018.

