W pierwszym starciu obu ekip podopieczni trenera Kjetila Knutsena zwyciężyli aż 3:0. Zeszłoroczny półfinalista Ligi Europy może zostać pierwszym klubem z Norwegii od niemal trzech dekad, który zamelduje się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Bodo w 2026 roku wygrało dotychczas wszystkie mecze, a ostatniej porażki doznało w listopadzie ubiegłego roku. Specyficzny system ligowy w Norwegii sprawia, że tamtejsze rozgrywki ligowe startują w innym terminie niż większość lig europejskich.

Dla Sportingu przegrana z "Superlaget" była dopiero drugą porażką w obecnym roku kalendarzowym. Wcześniej zespół z Portugalii musiał uznać wyższość Vitorii Guimaraes w krajowym pucharze. W lidze zespół z Lizbony zajmuje drugą lokatę i ściga prowadzące FC Porto, w którego barwach na co dzień występuje polskie trio: Jakub Kiwior, Jan Bednarek oraz Oskar Pietuszewski.

