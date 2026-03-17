Liga Mistrzów. Wyniki wtorkowych meczów - 17.03

Piłka nożna

Za nami pierwsze starcia rewanżowe w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Przepustkę do ćwierćfinału zmagań wywalczyły cztery drużyny. Sprawdźcie wyniki wtorkowych meczów LM.

Liga Mistrzów. Wyniki wtorkowych meczów - 17.03

Sporting Lizbona - Bodo/Glimt 5:0 (1:0, 2:0) pod dogrywce [pierwszy mecz: 0:3, awans: Sporting Lizbona]

Bramki: Goncalo Inacio 34, Pedro Goncalves 61, Luis Suarez 78 (rzut karny), Maximiliano Araujo 92, Rafael Nel 120+1.

 

Arsenal - Bayer Leverkusen 2:0 (1:0) [pierwszy mecz: 1:1, awans: Arsenal]

Bramki: Eberechi Eze 36, Declan Rice 63.

 

Manchester City - Real Madryt 1:2 (1:1) [pierwszy mecz: 0:3, awans: Real Madryt]

Bramki: Erling Haaland 41 - Vinicius Junior 22 (rzut karny), 90+3.

 

Chelsea - Paris Saint-Germain 0:3 (0:2) [pierwszy mecz: 2:5, awans: Paris Saint-Germain]

Bramki: Khvicha Kvaratskhelia 6, Bradley Barcola 14, Senny Mayulu 62.

ŁO, Polsat Sport
