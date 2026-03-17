Manchester City - Real Madryt. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Manchester City - Real Madryt to rewanżowe spotkanie piłkarskiej Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Real Madryt piąty rok z rzędu mierzy się z Manchesterem City z fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Na Estadio Santiago Bernabeu „Królewscy” wygrali 3:0, a hat-tricka w pierwszej połowie odnotował Urugwajczyk Federico Valverde.

 

ZOBACZ TAKŻE: "Szybko stał się filarem". Portugalskie media zachwycone Polakiem

 

W rewanżu Real będzie wzmocniony, gdyż po wyleczeniu urazów wracają francuski napastnik Kylian Mbappe, angielski pomocnik Jude Bellingham i hiszpański obrońca Alvaro Carreras.

 

Mbappe wznowił treningi z kolegami z drużyny w niedzielę. Francuz z powodu kontuzji kolana pauzował od końca lutego i opuścił pięć meczów, choć zmaga się z tym urazem od grudnia. W tym sezonie zdobył już 38 bramek w 33 meczach Realu we wszystkich rozgrywkach. Jest najlepszym strzelcem La Liga i Champions League.

 

Drabinka rozgrywek jest znana, więc kolejnych losowań nie będzie. Ćwierćfinały zaplanowano na 7-8 i 14-15 kwietnia. Półfinały zostaną rozegrane na początku maja, a finał w Budapeszcie wyznaczono na 30 maja. 

 

BS, PAP
Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 