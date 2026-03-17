Polsat Sport partnerem medialnym Polskiego Związku Żeglarskiego

Dla Polskiego Związku Żeglarskiego to historyczna chwila.



- Bardzo serdecznie chciałbym podziękować zarządowi Polsatu, że chciał zająć się Polskim Związkiem Żeglarskim. Do tej pory w naszej już 100-letniej historii nie mieliśmy takiego przywileju - powiedział Tomasz Holc, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

- Ostatnimi czasy nawiązaliśmy kontakt z kilkunastoma związkami wymagającymi opieki medialnej. Chcemy w tym obszarze dopomóc i myślę, że szybko przyniesie to efekty - przyznał Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

W Polsce liczbę żeglarzy szacuje się na ponad cztery miliony osób. 500 tysięcy z nich to profesjonaliści, uczestniczący w zawodach, które pokażemy na sportowych antenach Polsatu.



- Mamy w tym roku całe spektrum imprez: mistrzostwa Polski, Europy i świata - dodał Holc.



To kolejna dyscyplina pod medialną opieką Polsatu Sport. Wśród nich są już między innymi tenis stołowy, szermierka, gimnastyka oraz łyżwiarstwo szybkie i łyżwiarstwo figurowe.

