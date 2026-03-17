Potężny problem byłego lidera rankingu ATP! Nie ma czym trenować

Tenis

Rosyjski tenisista Daniił Miedwiediew przybył do Miami bez bagażu i rakiet. Zawodnik z Top 10 światowego rankingu za kilka dni ma rozegrać na Florydzie pierwszy mecz w miejscowym turnieju rangi ATP Masters 1000.

Daniił Miedwiediew nie ma rakiet

"Możecie mi pomóc?" - finalista Indian Wells zwrócił się w mediach społecznościowych do linii lotniczych United Airlines, którymi przybył z Kalifornii. Póki co Rosjanin, będący ostatnio w wysokiej formie, nie ma czym trenować.

 

Kłopoty urodzonego w Moskwie tenisisty z podróżą wciąż trwają. Rosjanin po zdobyciu tytułu mistrzowskiego przez kilka dni utknął w Dubaju z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Teraz nie uniknął kolejnych problemów, zaginął jego bagaż na trasie z Indian Wells do Miami. Dziesiąty w rankingu finalista pierwszego w tym sezonie turnieju Masters 1000 zwrócił się do amerykańskiego przewoźnika z apelem na platformie X.

 

"Hej United, potrzebuję waszej pomocy. Wczoraj leciałem z Palm Springs na Florydę i nie dotarł żaden mój bagaż" - napisał. "Potrzebuję go, żeby zagrać w turnieju w Miami. Możecie mi pomóc?". Oprócz ubrań i rzeczy osobistych, Rosjanin nie ma też rakiet, co komplikuje jego trening.

 

Moment jest rzeczywiście niefortunny. Miedwiediew po zdobyciu tytułu w Dubaju, w turnieju w Indian Wells znalazł pogromcę dopiero w finale, ulegając Włochowi Jannikowi Sinnerowi. W półfinale był sprawcą pierwszej w sezonie porażki Hiszpana Carlosa Alcaraza.

 

Rosjanin w Miami dzięki rozstawieniu z numerem 9 rywalizację rozpocznie od drugiej rundy. W piątek, a najdalej w sobotę, zagra w niej z Amerykaninem Aleksandarem Kovaceviciem lub Japończykiem Rei Sakamoto.

HP, PAP
