Przełomowa decyzja Lecha przed rewanżem! To musiało się tak skończyć

Mistrzowie Polski mają niezwykle napięty terminarz, a drugie starcie z Szachtarem będzie już dla nich 13. oficjalnym spotkaniem w tym roku kalendarzowym. Do tego dochodzą podróże na mecze, choć w przypadku spotkania z ukraińską drużyną wyjazd nie będzie zbyt czasochłonny. Wprawdzie ze stolicy Wielkopolski do Krakowa jest ok. 450 kilometrów, poznański klub postanowił wyczarterować lot w obie strony.

Piłkarze Lecha wylecą z poznańskiej Ławicy w środę w samo południe. W Krakowie zameldują się godzinę później. O godz. 18.30 zespół przeprowadzi trening na głównej płycie stadionu Wisły, a wcześniej trener Niels Frederiksen spotka się z mediami na konferencji prasowej.

Lechici na krakowskim stadionie będą mogli liczyć na liczne wsparcie swoich fanów. Kibice wykupili nie tylko cały sektor dla gości, ale wiele osób nabyło wejściówki na inne trybuny.

Pierwszy mecz w Poznaniu Szachtar wygrał 3:1, rewanż w Krakowie rozpocznie się w czwartek o godz. 21. Zwycięzca dwumeczu w ćwierćfinale zmierzy się z lepszym z pary AZ Alkmaar - Sparta Praga; pierwsze spotkanie wygrali Holendrzy 2:1.

HP, PAP