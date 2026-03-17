Siatkarska legenda kończy karierę. Ma na koncie 10 mistrzowskich tytułów

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Wraz z końcem obecnego sezonu Pieter Coolman odwiesi buty na kołek. Doświadczony Belg podjął decyzję o zakończeniu swojej bogatej w sukcesy kariery.

fot. PAP/EPA
fot. PAP/EPA
Pieter Coolman (po prawej)

Coolman to prawdziwa legenda Knack Roeselare. Środkowy dołączył do klubu w 2012 roku i od tamtej pory nieustannie broni jego barw.

 

W tym czasie Coolman sięgnął po 10 mistrzostw Belgii, 10 Pucharów Belgii i sześć Superpucharów. Ponadto rozegrał też 106 spotkań w europejskich pucharach dla Knack.


Na arenie międzynarodowej największym sukcesem środkowego w klubowych barwach był bez wątpienia finał Pucharu CEV w 2023 roku.


36-latek regularnie występował w reprezentacji Belgii. Zagrał z nią na trzech mistrzostwach świata i pięciu mistrzostwach Europy.

