Siatkarska legenda kończy karierę. Ma na koncie 10 mistrzowskich tytułów

Coolman to prawdziwa legenda Knack Roeselare. Środkowy dołączył do klubu w 2012 roku i od tamtej pory nieustannie broni jego barw.

W tym czasie Coolman sięgnął po 10 mistrzostw Belgii, 10 Pucharów Belgii i sześć Superpucharów. Ponadto rozegrał też 106 spotkań w europejskich pucharach dla Knack.



Na arenie międzynarodowej największym sukcesem środkowego w klubowych barwach był bez wątpienia finał Pucharu CEV w 2023 roku.



36-latek regularnie występował w reprezentacji Belgii. Zagrał z nią na trzech mistrzostwach świata i pięciu mistrzostwach Europy.