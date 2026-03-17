Pary ćwierćfinałowe w SuperLedze tworzą: Sir Susa Scai Perugia i Vero Volley Monza, Rana Verona i Allianz Milano, Itas Trentino i Cucine Lube Civitanova oraz Valsa Group Modena i Gas Sales Bluenergy Piacenza. Pierwsze mecze rozpoczęły się w ubiegłą sobotę.

ZOBACZ TAKŻE: Z polskiej ligi do reprezentacji! Legendarny siatkarski trener właśnie to ogłosił

Perugia prowadzi w starciu z Monzą już 2:0. Wielki udział w obu zwycięstwach miał Kamil Semeniuk. Reprezentant Polski tylko w ostatnim spotkaniu zdobył aż 22 punkty, za co został nagrodzony statuetką MVP.

W ćwierćfinałach rywalizacja toczy się do trzech wygranych spotkań. Pary stworzono na podstawie miejsc w tabeli (1–8, 2–7, 3–6, 4–5). Pierwszy, trzeci i ewentualny piąty mecz zostaną rozegrane na boisku drużyny wyżej notowanej w fazie zasadniczej.

W poprzednim sezonie mistrzostwo Włoch wywalczyli siatkarze Itasu Trentino, którzy w grze o Scudetto pokonali Cucine Lube Civitanova.

