Tak wyglądają pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów! Wszystko jasne

Kiedy przed tygodniem Bodo/Glimt rozbiło na własnym stadionie Sporting aż 3:0, wydawało się, że odrobienie strat będzie niemożliwe. Ale piłkarze Rui Borgesa dokonali czegoś wielkiego. W regulaminowym czasie gry doprowadzili do remisu i fani zobaczyli dogrywkę. Sporting nie pozostawił złudzeń, wygrał po trafieniach Maximiliano Araujo oraz Rafaela Nela i awansował do ćwierćfinału.

Dużo łatwiejsze zadanie mieli piłkarze PSG. Już w pierwszym meczu udowodnili, że ich celem jest obrona tytułu sprzed roku, gdyż pewnie pokonali Chelsea 5:2. Bohaterem został wprowadzony wówczas z ławki Khvicha Kvaratskhelia, który zanotował dublet i dołożył do tego asystę.

W rewanżu Gruzin również pokazał, co potrafi i otworzył wynik w 6. minucie. Potem po golu strzelili jeszcze Bradley Barcola oraz Senny Mayulu i przypieczętowali awans PSG.

Real Madryt po pierwszym meczu był bardzo bliski awansu. Federico Valverde ustrzelił przed tygodniem klasycznego hat-tricka i pokazał, że mimo osłabień nie można skreślać jego drużyny. W rewanżu kluczowy okazał się początek, gdyż w 20. minucie Bernardo Silva został wyrzucony z boiska. Gospodarze próbowali, ale byli bezsilni. Ostatecznie w dwumeczu Real wygrał 5:1.

Trudne zadanie przed rewanżem miał Arsenal. Sześć dni temu drużyna Mikela Artety dość szczęśliwie zremisowała z Bayerem Leverkusen po golu Kaia Haverta, który w 89. minucie wykorzystał rzut karny. W rewanżu nie było już wątpliwości. Po bramkach Eze oraz Rice'a Arsenal wygrał 2:0.

Po wtorkowych meczach poznaliśmy czterech ćwierćfinalistów. Już teraz wiemy, że Arsenal zmierzy się w kolejnym etapie ze Sportingiem. Wszystkie zestawienia będą jasne po środowych starciach.

Tak prezentują się pary ćwierćfinałów Ligi Mistrzów:

PSG - Liverpool/Galatasaray

Real Madryt - Bayern Monachium/Atalanta

FC Barcelona/Newcastle - Atletico Madryt/Tottenham Hotspur

Sporting - Arsenal