Trener Baraniewskiego wyznał przed drugą walką Polaka w UFC. "To będzie największy problem"

Iwo Baraniewski po zwycięstwie nad Turkiem Ibo Aslanem bardzo szybko przyjął ofertę kolejnego pojedynku z Austenem Lane’em. Amerykanin walczy w UFC od blisko trzech lat, jednak spisuje się poniżej oczekiwań, gdyż w sześciu walkach zanotował tylko jedno zwycięstwo.

Trener Rafał Korczak wyznał, na co Baraniewski będzie musiał uważać najbardziej.

- Przeciwnik jest bardzo wysoki i ma duży zasięg. Największym problemem będzie przedostanie się przez jego długie ręce oraz kopnięcia. Jeśli schodzi z kategorii ciężkiej do półciężkiej, nie będzie tak dynamiczny i szybki jak Iwo - przekazał w rozmowie z Polsatem Sport.

Co zatem będzie najmocniejszą stroną Polaka?



- Głównym atutem Iwo jest dynamika w uderzeniach i kopnięciach - szybkość oraz siła ciosów, a także błyskawiczne skracanie dystansu. Chciałbym zobaczyć go dynamicznego, dużo pracującego na nogach, bardzo eksplozywnego - tłumaczył.

Grudniowy pojedynek Baraniewskiego z Aslanem odbił się echem w świecie MMA. Ostatecznie Polak znokautował rywala w pierwszej rundzie i wywołał pozytywne wrażenie na przedstawicielach UFC. Mimo to nie przestał intensywnie trenować.

- Wbrew pozorom pierwsza walka jeszcze bardziej zmotywowała go do pracy. Cała otoczka medialna dodatkowo go napędziła i sprawiła, że wkłada w to jeszcze więcej serca. Sodówka mu nie odbiła - zaznaczył trener Korczak.

- Iwo jest zawodnikiem, dla którego media nie są najważniejsze. Dobrze się w tym odnajduje, czerpie z tego radość i traktuje to jako motywację - podsumował.

Gala UFC Fight Night 270 z udziałem Iwo Baraniewskiego już w sobotę 21 marca. Początek o godzinie 21:00. Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.