Trener Baraniewskiego wyznał przed drugą walką Polaka w UFC. "To będzie największy problem"

Hubert PawlikSporty walki

Iwo Baraniewski powróci do klatki UFC już w najbliższą sobotę. Jego rywalem będzie Austen Lane. Trener Rafał Korczak wskazał najmocniejsze strony Amerykanina. - To będzie największy problem - oznajmił w rozmowie z Polsatem Sport.

Iwo Baraniewski świętuje zwycięstwo w oktagonie UFC, z uniesionymi rękami.
fot. Polsat Sport
Iwo Baraniewski już w sobotę po raz drugi zawalczy w UFC

Iwo Baraniewski po zwycięstwie nad Turkiem Ibo Aslanem bardzo szybko przyjął ofertę kolejnego pojedynku z Austenem Lane’em. Amerykanin walczy w UFC od blisko trzech lat, jednak spisuje się poniżej oczekiwań, gdyż w sześciu walkach zanotował tylko jedno zwycięstwo. 

 

Trener Rafał Korczak wyznał, na co Baraniewski będzie musiał uważać najbardziej.

 

- Przeciwnik jest bardzo wysoki i ma duży zasięg. Największym problemem będzie przedostanie się przez jego długie ręce oraz kopnięcia. Jeśli schodzi z kategorii ciężkiej do półciężkiej, nie będzie tak dynamiczny i szybki jak Iwo - przekazał w rozmowie z Polsatem Sport.

 

Co zatem będzie najmocniejszą stroną Polaka?


- Głównym atutem Iwo jest dynamika w uderzeniach i kopnięciach - szybkość oraz siła ciosów, a także błyskawiczne skracanie dystansu. Chciałbym zobaczyć go dynamicznego, dużo pracującego na nogach, bardzo eksplozywnego - tłumaczył.

 

Grudniowy pojedynek Baraniewskiego z Aslanem odbił się echem w świecie MMA. Ostatecznie Polak znokautował rywala w pierwszej rundzie i wywołał pozytywne wrażenie na przedstawicielach UFC. Mimo to nie przestał intensywnie trenować.

UFC z udziałem Baraniewskiego. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć UFC Fight Night 270?


- Wbrew pozorom pierwsza walka jeszcze bardziej zmotywowała go do pracy. Cała otoczka medialna dodatkowo go napędziła i sprawiła, że wkłada w to jeszcze więcej serca. Sodówka mu nie odbiła - zaznaczył trener Korczak.

 

- Iwo jest zawodnikiem, dla którego media nie są najważniejsze. Dobrze się w tym odnajduje, czerpie z tego radość i traktuje to jako motywację - podsumował.

 

Gala UFC Fight Night 270 z udziałem Iwo Baraniewskiego już w sobotę 21 marca. Początek o godzinie 21:00. Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

 

Przejdź na Polsatsport.pl
IWO BARANIEWSKIMMAPIŁKA NOŻNARAFAŁ KORCZAKUFC
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

