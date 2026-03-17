Z polskiej ligi do reprezentacji! Legendarny siatkarski trener właśnie to ogłosił

Kilka tygodni temu Jelena Blagojević zadebiutowała w roli trenerki siatkarek DevelopResu Rzeszów. Jak się okazało, to nie koniec zmian w trenerskiej karierze legendarnej zawodniczki. Zoran Terzić, selekcjoner reprezentacji Serbii, ogłosił bowiem, że Blagojević dołączy do jego sztabu.

Jelena Blagojević dołączy do sztabu reprezentacji Serbii.
  • Jelena Blagojević, po dziewięciu sezonach w polskiej ekstraklasie siatkarek, została pierwszą zagraniczną trenerką w historii PLS
  • Teraz Blagojević dołączy także do sztabu reprezentacji Serbii siatkarek

Blagojević była gwiazdą polskiej ekstraklasy siatkarek. Występowała w niej przez dziewięć sezonów, reprezentując barwy Chemika Police, Developresu Rzeszów oraz PGE Grot Budowlanych Łódź. Niedawno zadebiutowała w roli pierwszego trenera rzeszowskiej drużyny, po tym jak zwolniono Hiszpana Cesara Hernandeza Gonzaleza, którego była asystentem.

 

Serbka została pierwszą zagraniczną trenerką w historii PLS, a piątą po Małgorzacie Niemczyk, Agacie Kopczyk (panieńskie nazwisko Sarnik), Magdalenie Śliwie i Agnieszce Rabce.

 

Jak się okazało, Blagojević niedługo rozpocznie także pracę w reprezentacji Serbii siatkarek. Terzić ogłosił bowiem, że słynna zawodniczka dołączy do jego sztabu w kadrze.

 

- Nie ma żadnych zmian, poza tym, że dołączy do nas Jelena Blagojević, obecnie pierwsza trenerka Developresu - przyznał Terzić w rozmowie z portalem sportklub.

 

 

Blagojević była gościem najnowszego wydania Polsat SiatCast. Została zapytana przez prowadzących między innymi o to, czy w pracy trenerskiej jest bardziej jak Stephane Antiga, z którym współpracowała w Developresie Rzeszów, czy właśnie Terzić.

- Mix obu! Ze Stephanem dużo rozmawiałam i podobało mi się to łączenie męskiej i damskiej siatkówki. Ale chyba bardziej mam mentalność Terzicia - przyznała.

 

