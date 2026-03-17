Z polskiej ligi do reprezentacji! Legendarny siatkarski trener właśnie to ogłosił
Kilka tygodni temu Jelena Blagojević zadebiutowała w roli trenerki siatkarek DevelopResu Rzeszów. Jak się okazało, to nie koniec zmian w trenerskiej karierze legendarnej zawodniczki. Zoran Terzić, selekcjoner reprezentacji Serbii, ogłosił bowiem, że Blagojević dołączy do jego sztabu.
Jelena Blagojević: Cieszyłam się, że ten moment przyszedł
Czy siatkarki DevelopResu Rzeszów obronią tytuł mistrzyń Polski? Polsat SiatCast - 17.03
- Jelena Blagojević, po dziewięciu sezonach w polskiej ekstraklasie siatkarek, została pierwszą zagraniczną trenerką w historii PLS
- Teraz Blagojević dołączy także do sztabu reprezentacji Serbii siatkarek
Blagojević była gwiazdą polskiej ekstraklasy siatkarek. Występowała w niej przez dziewięć sezonów, reprezentując barwy Chemika Police, Developresu Rzeszów oraz PGE Grot Budowlanych Łódź. Niedawno zadebiutowała w roli pierwszego trenera rzeszowskiej drużyny, po tym jak zwolniono Hiszpana Cesara Hernandeza Gonzaleza, którego była asystentem.
ZOBACZ TAKŻE: Tak ma wyglądać skład Perugii w przyszłym sezonie. Co z Kamilem Semeniukiem?
Serbka została pierwszą zagraniczną trenerką w historii PLS, a piątą po Małgorzacie Niemczyk, Agacie Kopczyk (panieńskie nazwisko Sarnik), Magdalenie Śliwie i Agnieszce Rabce.
Jak się okazało, Blagojević niedługo rozpocznie także pracę w reprezentacji Serbii siatkarek. Terzić ogłosił bowiem, że słynna zawodniczka dołączy do jego sztabu w kadrze.
- Nie ma żadnych zmian, poza tym, że dołączy do nas Jelena Blagojević, obecnie pierwsza trenerka Developresu - przyznał Terzić w rozmowie z portalem sportklub.
Blagojević była gościem najnowszego wydania Polsat SiatCast. Została zapytana przez prowadzących między innymi o to, czy w pracy trenerskiej jest bardziej jak Stephane Antiga, z którym współpracowała w Developresie Rzeszów, czy właśnie Terzić.
- Mix obu! Ze Stephanem dużo rozmawiałam i podobało mi się to łączenie męskiej i damskiej siatkówki. Ale chyba bardziej mam mentalność Terzicia - przyznała.