15 meczów bez zwycięstwa, na tym koniec! Włoski klub zwolnił trenera

W walczącej o utrzymanie we włoskiej ekstraklasie piłkarskiej drużynie Cremonese doszło do zmiany trenera. Zwolnionego Davide Nicolę zastąpił Marco Giampaolo - ogłoszono w komunikacie, opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Trener Giampaolo gestykuluje na ławce trenerskiej podczas meczu piłki nożnej.
Giampaolo pracował już w Cremonie w latach 2014-2015, gdy zespół występował na trzecim szczeblu ligowym. W Serie A prowadził m.in. AC Milan, Torino i Sampdorię Genua. W poprzednim sezonie przyczynił się do utrzymania Lecce w elicie.

 

Cremonese nie wygrało ani jednego z ostatnich 15 meczów. W poniedziałek uległo u siebie Fiorentinie 1:4 w kluczowym spotkaniu dla obu walczących o utrzymanie drużyn.

 

Po 29. kolejkach Cremonese ma 24 punkty i zajmuje trzecie miejsce od końca, czyli pierwsze w strefie spadkowej. Do 17. Lecce traci trzy punkty.

