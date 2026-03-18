ATP w Miami: Hubert Hurkacz - Ethan Quinn. Relacja live i wynik na żywo

Hurkacz ma obecnie bardzo trudny czas. Po świetnym rozpoczęciu roku w United Cup, gdzie pokonał m.in. Alexandra Zvereva i Stana Wawrinkę, Polak wpadł w ogromny dołek. Przegrał sześć kolejnych meczów z rzędu, w tym jeden w turnieju rangi Challenger - z Mattią Belluccim.

Wskutek słabej gry Wrocławianin spadł na 75. miejsce w światowym rankingu. Jego kolejny rywal, Ethan Quinn, plasuje się na 56. pozycji w tym notowaniu.

22-latek z Kalifornii ma za sobą bardzo udaną rywalizację w ATP Challengerze w Phoenix. Wygrał cały turniej, w wielkim finale pokonując Marcosa Girona.

Ostatni raz Hurkacz i Quinn grali ze sobą podczas tegorocznego Australian Open. Lepszy okazał się Amerykanin.

