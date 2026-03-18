Hurkacz przechodzi ostatnio trudny czas. Z turnieju w Indian Wells odpadł już w pierwszej rundzie, co spowodowało, że po raz pierwszy od 2019 roku zdecydował się na grę w rozgrywkach niższej rangi ATP Challenger.

Tam 29-letni Wrocławianin również poniósł jednak porażkę w pierwszej rundzie, notuje obecnie serię sześciu przegranych.



W Miami jego rywalem będzie Ethan Quinn. Panowie po raz ostatni spotkali się dwa miesiące temu w Melbourne. Wówczas Amerykanin wygrał 3:0.

Hurkacz - Quinn. Transmisja TV i stream online

Mecz Hubert Hurkacz - Ethan Quinn odbędzie się w środę 18 marca. Transmisja w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go. Początek około godziny 20:30.