ATP w Miami: Hubert Hurkacz - Ethan Quinn. Transmisja TV i stream online

Jakub Żelepień

Hubert Hurkacz - Ethan Quinn to mecz w ramach pierwszej rundy turnieju ATP 1000 w Miami. Gdzie obejrzeć mecz Hurkacz - Quinn? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Hurkacz przechodzi ostatnio trudny czas. Z turnieju w Indian Wells odpadł już w pierwszej rundzie, co spowodowało, że po raz pierwszy od 2019 roku zdecydował się na grę w rozgrywkach niższej rangi ATP Challenger.

 

Tam 29-letni Wrocławianin również poniósł jednak porażkę w pierwszej rundzie, notuje obecnie serię sześciu przegranych.


W Miami jego rywalem będzie Ethan Quinn. Panowie po raz ostatni spotkali się dwa miesiące temu w Melbourne. Wówczas Amerykanin wygrał 3:0.

Mecz Hubert Hurkacz - Ethan Quinn odbędzie się w środę 18 marca. Transmisja w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go. Początek około godziny 20:30.

