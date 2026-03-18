Majchrzak zagrał ostatnio bardzo dobre spotkanie z Novakiem Djokoviciem w Indian Wells. Wygrał pierwszego seta, ale w kolejnych dwóch musiał uznać wyższość tenisowego weterana. Później Polak brał jeszcze udział w turnieju w Phoenix, ale tam już w pierwszej rundzie przegrał z Nikolozem Basilaszwilim.

Kecmanovic po udziale w Indian Wells przeniósł się do Punta Cany, gdzie wziął udział w Challengerze. Rywalizował w nim również m.in. Hubert Hurkacz. Zarówno Polak, jak i Serb nie odnieśli jednak w Dominikanie sukcesów.

Polak i Serb ostatni raz rywalizowali ze sobą podczas turnieju w Atenach. Wówczas lepszy okazał się rywal, który triumfował w dwóch setach.

