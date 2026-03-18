Co za wyczyn w Lidze Mistrzów. Dokonali tego jako piąty zespół w historii!

Takiego zwrotu akcji nie spodziewała się nawet część kibiców Sportingu, która pojawiła się na domowym meczu przeciwko Bodo/Glimt. Portugalski zespół dotkliwie przegrał w premierowym starciu 0:3 i musiał odrabiać straty w rewanżu. Trzy strzelone gole w regulaminowym czasie gry, a następnie dwa trafienia w dogrywce sprawiły, że to Sporting mógł cieszyć się z awansu. W ćwierćfinale ekipa prowadzona przez Ruiego Borgesa zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu Arsenal - Bayer Leverkusen.

Tylko cztery inne drużyny w fazie pucharowej Ligi Mistrzów zdołały odrobić trzybramkową stratę z premierowego spotkania. Jako pierwsi tej sztuki dokonali piłkarze Deportivo La Coruna, którzy w edycji 2003/2004 pokonali w ćwierćfinale AC Milan 4:0 mimo wcześniej porażki 1:4. Następna taka edycja Ligi Mistrzów zdarzyła się dopiero w sezonie 2016/2017, gdy Barcelona po dotkliwej porażce 0:4 dokonała słynnej „remontady” i wygrała w rewanżu z Paris Saint-Germain 6:1.

Zaledwie rok później to Barcelona musiała uznać wyższość AS Roma – najpierw „Duma Katalonii” wygrała 4:1, a następnie przegrała w rewanżu 0:3. Rok później Barcelona uległa w półfinale ekipie z Liverpoolu, która pod wodzą Jurgena Kloppa przegrała w pierwszym meczu 0:3, aby wygrać w rewanżu 4:0.

PI, Polsat Sport