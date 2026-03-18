Czy Lech Poznań odrobi straty? Trener Kolejorza zabrał głos

Jego piłkarze przylecieli do Krakowa, gdzie obędzie się mecz rewanżowy, w dobrych nastrojach po ostatnim zwycięskim spotkaniu ligowym z KGHM Zagłębie Lubin (1:0).

Frederiksen nie krył, że konieczność odrobienia dwubramkowej straty nie jest komfortowa.

- Jestem pewien, że stać nas na to, aby kreować dużo sytuacji bramkowych, bo robiliśmy to już w pierwszym meczu. Strzelenie jednego gola sprawi, że wszystko będzie możliwe. Oczywiście nie wyjdziemy z założeniem, żeby zdobyć dwie bramki w początkowych dziesięciu minutach. To będzie wymagało od nas znacznie więcej cierpliwości, spokojnej gry z piłką przy nodze. Pierwszy mecz pokazał, że mamy wszystkie narzędzia ku temu, żeby kreować sobie okazje. Kwestią nadrzędną pozostaje, aby je wykorzystać. Myślę, że wraz z rozwojem meczu tych okazji będziemy mieli więcej - stwierdził.

Duński szkoleniowiec Lecha zapytany o wnioski, jakie wyciągnął po pierwszym spotkaniu odparł, że jego zespół musi sobie lepiej radzić bez piłki.

- Im dłużej będziemy się utrzymywać przy piłce, tym mniej będziemy musieli biegać - zauważył.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Obrońca Lecha Joel Pereira miał już okazję grać na tym stadionie przed czterema laty w ligowym meczu z Wisłą, które zakończyło się remisem 1:1.

- Pamiętam, że atmosfera spotkania była naprawdę świetna. Cieszę się, że znowu mogę tu zagrać. To ładny stadion, mam nadzieję, że boisko będzie w bardzo dobrym stanie, pozwoli obydwu drużynom zagrać ciekawe spotkanie - powiedział.

Portugalczyk nie krył, że nastroje w zespole po wygranej w Lubinie są dobre.

- Jeśli jest w naszej drużynie ktoś, kto nie wierzy w awans, to nie powinien wychodzić na boisko. Przed nami 90 minut i stać nas, aby odrobić straty. Mogę zapewnić, że będziemy o to walczyć - zadeklarował.

Pereira przyznał, że fakt, iż wyjazdowy mecz jest rozgrywany w Polsce to korzystna okoliczność.

- Choćby ze względu na czas podróży, ale także dla naszych kibiców, którzy nie będą musieli daleko jechać. To jednak wciąż jest mecz wyjazdowy i nie będziemy mieli takiego wsparcia pełnego stadionu jak u nas w Poznaniu - nie miał wątpliwości.

Szachtar - Lech. Gdzie oglądać rewanżowy mecz Ligi Konferencji?

Transmisja meczu Szachtar - Lech w czwartek 19 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20.50. Już o godzinie 17.00 start studia przed spotkaniami polskich klubów.

BS, PAP