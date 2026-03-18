Już w środę Barcelona podejmie Newcastle w rewanżowej rywalizacji o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Premierowe starcie zakończyło się remisem, a obie drużyny z pewnością wyjdą na boisko w najlepszych możliwych składach. Hiszpańskie media mają jednak wątpliwości, czy „Dumę Katalonii” w tym spotkaniu od pierwszej minuty będzie reprezentował Robert Lewandowski.

Jak donosi „Mundo Deportivo” Polak rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych, a najwyżej ustawiony będzie Dani Olmo, który od niedawna zaczyna być dostrzegany przez Hansiego Flicka jako potencjalna „dziewiątka”. Inny układ, ale bez obecności Polaka, prorokuje „Marca” wedle której na boisku pojawią się Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha i Ferran Torres.

Także „As” donosi o miejscu Polaka na ławce rezerwowej. Innego zdania jest za to kataloński „Sport”, który uważa, że pomimo dylematów Hansiego Flicka to Lewandowski znajdzie się w wyjściowym składzie na jeden z najważniejszych dotychczas meczów sezonu.

Mecz FC Barcelona – Newcastle United rozpocznie się o godz. 18:45.

