15 marca rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski. Kadrowicze spotkali się w Pruszkowie i tam przygotowują się do dwumeczu z Łotwą.

Niestety Biało-Czerwoni będą musieli radzić sobie bez Arkadiusza Moryty. Skrzydłowy doznał kontuzji stawu skokowego i nie pomoże kolegom.



Rywalizacja z Łotwą rozpocznie się na wyjeździe. W czwartek Polacy zmierzą się z nią w Jełgawie. Trzy dni później podejmą ich natomiast w Ostrowie Wielkopolskim.



- Łotwa to zespół, który odbudowuje swoją pozycję dzięki takim zawodnikom jak Dainis Kristopans. Łotysze grają dobrą piłkę ręczną, dzięki czemu dość pewnie wygrali poprzednie mecze w eliminacjach. To nie będą dla nas łatwe spotkania, ale damy z siebie wszystko, aby wygrać i awansować dalej - powiedział trener Jota Gonzalez.



Jeśli Polacy pokonają Łotyszy, w kolejnej rundzie zmierzą się z Austriakami. Ten dwumecz potencjalnie odbędzie się w maju.



Pewni udziału w mundialu 2027 są już gospodarze (Niemcy) oraz obrońcy tytułu (Dania). Dodatkowo, Europa ma do obsadzenia kolejnych 14 miejsc. Cztery z nich zostały już ustalone w ramach klasyfikacji końcowej Euro 2026, dzięki czemu awans zapewnili sobie już pozostali dwaj półfinaliści, Chorwacja i Islandia, a także drużyny z meczu o 5. miejsce, czyli Szwecja i Portugalia.



Pozostałe dziesięć biletów na mistrzostwa świata przypadnie zwycięzcom eliminacji.

Łotwa - Polska. Transmisja TV i stream online

Mecz Łotwa - Polska rozpocznie się w czwartek 19 marca o godzinie 18:40. Transmisja na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.