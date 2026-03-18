Fiorentina znów sprawdzi Raków. Czy polski klub zaskoczy faworyta?

Piłka nożna

Przed nami wielkie piłkarskie święto dla kibiców Rakowa Częstochowa. Ich ulubieńcy w Sosnowcu podejmą Fiorentinę w rewanżowym starciu 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. Po wyjazdowej porażce 1:2, teraz muszą wygrać, aby pozostać w rozgrywkach. Czy polski klub zaskoczy faworyta z Włoch?

Gracz w fioletowym stroju wyskakuje do piłki, podczas gdy bramkarz w żółtym stroju próbuje ją złapać.
fot. PAP/EPA
Pierwszy mecz daje nadzieję na dobry wynik


Pierwsze spotkanie rozegrano 12 marca i choć optyczną przewagę mieli zawodnicy Fiorentiny, to jednak Raków spisał się solidnie. To "Medaliki" wyszły na prowadzenie 1:0, gdy do siatki wpisał się Jonatan Braut Brunes. Niestety radość z prowadzenia potrwała niespełna dwie minuty. Rywale szybko odrobili straty.

 

W doliczonym czasie gry Fiorentina otrzymała szczęśliwy rzut karny i przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę. Skończyło się 2:1, jednak wynik ten nie rozstrzyga rywalizacji.

 

Świeżo po meczu sportowej złości nie ukrywał Patryk Makuch, który w rozmowie z Igorem Marczakiem z Polsatu Sport powiedział "Żałujemy, że nie wywozimy stąd nawet remisu". 

 

Jagiellonia wyznaczyła kierunek


Kierunek i sposób gry z Fiorentiną wyznaczyła Jagiellonia, która w 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA wygrała w regulaminowym czasie gry 3:0. Pokazała, że ekipę z Florencji da się zaskoczyć. Na to liczą piłkarze Rakowa. Chcą wykorzystać doping własnych kibiców i to, że rywale mają jeden dzień mniej na odpoczynek, co może skutkować ich słabszą formą fizyczną.

 

Fiorentina w poniedziałek rozegrała trudny mecz z Cremonese i do końca sezonu będzie walczyła o pozostanie w Serie A. Czy w związku z tym nieco po macoszemu potraktuje wyjazd do Częstochowy?

 

Częstochowianie napiszą historię?


Piłkarze Rakowa piszą swoją historię. Klub po raz pierwszy gra w fazie pucharowej europejskich pucharów. Jest w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. Może powalczyć o ćwierćfinał. Jednobramkowe zwycięstwo z Fiorentiną doprowadzi do rozgrywki, a wyższe da bezpośrednią przepustkę. Każdy inny wynik eliminuje "Medaliki" z dalszej rywalizacji.

 

To wyjątkowa chwila dla trenera Łukasza Tomczyka, dla którego będzie to dopiero drugi mecz w europejskich pucharach w karierze. Prognozowana jedenastka Rakowa:

 

·         Zych

·         Svarnas

·         Racovitan

·         Arsenić

·         Pieńko

·         Tudor

·         Struski

·         Repka

·         Lopez

·         Ameyaw

·         Brunes

Gdzie oglądać mecz Raków-Fiorentina?

Transmisja meczu Raków - Fiorentina w czwartek 19 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 18.35. Już o godzinie 17.00 start studia przed spotkaniami polskich klubów.

Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 