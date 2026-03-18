Iran nie chce grać w USA. Pomoc zaoferował Meksyk

Zapytana na konferencji prasowej o doniesienia o negocjacjach Iranu z FIFA w sprawie przeniesienia spotkań mundialu z USA do Meksyku Sheinbaum potwierdziła, że jej kraj mógłby zareagować pozytywnie.

- Tak. Sprawdzamy taką możliwość – odpowiedziała prezydent Meksyku. W rozmowie z agencją AFP FIFA nie potwierdziła, że toczą się w tej sprawie rozmowy.

Tegoroczny mundial odbędzie się w dniach 11 czerwca – 19 lipca w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Trzy mecze grupowe Iranu mają zostać rozegrane w amerykańskich miastach, Los Angeles i Seattle. Jednak według irańskiej ambasady w Meksyku federacja piłkarska tego kraju obecnie „negocjuje” z FIFA możliwość przeniesienia tych meczów do Meksyku w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie.

„Biorąc pod uwagę, że (prezydent USA Donald) Trump jasno oświadczył, że nie może zagwarantować bezpieczeństwa irańskiej reprezentacji, z pewnością nie pojedziemy do Stanów Zjednoczonych” – powiedział szef irańskiej federacji, Mehdi Taj, według komentarzy opublikowanych w poniedziałek na koncie ambasady na Twitterze.

„Prowadzimy negocjacje z FIFA w sprawie organizacji meczów irańskich mistrzostw świata w Meksyku” – dodał.

FIFA poinformowała agencję AFP, że jest „w regularnym kontakcie ze wszystkimi uczestniczącymi federacjami, w tym z Islamską Republiką Iranu, w celu omówienia planowania udziału w mistrzostwach świata. Piłkarska centrala nie potwierdziła jednak możliwości przeniesienia meczów Iranu.

Izrael, wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, rozpoczął 28 lutego znaczącą ofensywę przeciwko Iranowi, który odpowiedział atakami pocisków i dronów na terytorium Izraela oraz cele w krajach regionu.

Wycofanie się Iranu z najważniejszego piłkarskiego wydarzenia byłoby wydarzeniem bez precedensu i postawiłoby FIFA przed pilnym zadaniem znalezienia zastępstwa. Na razie jednak i tak nie są znani wszyscy uczestnicy, ponieważ pod koniec marca odbędą się baraże europejskie (z udziałem reprezentacji Polski) oraz międzykontynentalne.

Iran był jednym z pierwszych zespołów, który uzyskał awans - czwarty z rzędu - do tegorocznych mistrzostw świata przez kwalifikacje.

PI, PAP